В МЧС сообщили об опознании 23 погибших при пожаре в Кемерове

В МЧС заявили об опознании 23 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом на селекторном совещании сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов, передает "Интерфакс".

"На настоящий момент 23 гражданина прошли процедуру опознания", - сказал замминистра.

Как он отметил, в настоящее время госпитализированы 13 человек, 45 человек после осмотра и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщало о 17 опознанных жертвах пожара.

Как сообщало Накануне.RU, ранее сотрудники МЧС России и следователи обследовали четыре этажа торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове.

Напомним, по последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека.