В МЧС сообщили об опознании 23 погибших при пожаре в Кемерове

В МЧС заявили об опознании 23 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом на селекторном совещании сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов, передает "Интерфакс".
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"На настоящий момент 23 гражданина прошли процедуру опознания", - сказал замминистра.
Как он отметил, в настоящее время госпитализированы 13 человек, 45 человек после осмотра и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.
Ранее сообщало о 17 опознанных жертвах пожара.
Как сообщало Накануне.RU, ранее сотрудники МЧС России и следователи обследовали четыре этажа торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове.
Напомним, по последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека.