Глава Владивостока выразил соболезнования в связи с кемеровской трагедией

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку пожарной безопасности в учебных учреждениях приморской столицы в связи с трагедией в Кемерове.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днём 25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл пожар. По последним данным, подтверждённым в СКР, погибли 64 человека. На данный момент опознаны 23 человека.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, глава города выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Необходимо усилить работу в части обеспечения пожарной безопасности во Владивостоке, провести внеплановую проверку школ и детских садов во Владивостоке, принять все необходимые дополнительные меры", — поручил Веркеенко профильным замам.

Кроме того, он отметил необходимость отработать оперативное взаимодействие с профильными службами в случае возникновения внештатных ситуаций, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.