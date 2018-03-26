В МИД РФ прокомментировали высылку дипломатов из ряда стран НАТО и ЕС

В МИД РФ выразили протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов, сообщили Накануне.RU в дипведомстве.

В министерстве считают данные действия недружественными. "Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", - говорится в сообщении.

По мнению российского дипведомства, Великобритания, выдвигая огульные обвинения в адрес РФ, заняла "предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию".

"Речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании. У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет. Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права", - отметили в МИД РФ, пообещав отреагировать на такие действия группы стран.

На данный момент известно, что в числе стран, принявших решение о высылке российских дипломатов, - Италия, Хорватия, Финляндия, Румыния, Германия, Литва, Польша, Франция, Нидерланды, Украина и ряд других.

Как сообщало Накануне.RU, США высылают из страны 60 российских дипломатов, которые покинут государство в течение недели.

Напомним, ранее Великобритания выслала 23 российских дипломата в качестве санкции за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.