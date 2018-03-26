Сотрудники Росгвардии вылетели в Кемерово для проверки ЧОП, работавшего в ТЦ в Кемерово

Сотрудники центрального аппарата Росгвардии вылетели в Кемерово для проверки частной охранной организации, осуществлявшей деятельность на территории ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом в своем Twitter сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Сотрудники центрального аппарата Росгвардии вылетают в Кемерово для оценки правомерности осуществления деятельности ЧОО "Центр защиты", - написал он.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Решается вопрос о его задержании.

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей в городе Кемерово.

По последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека.