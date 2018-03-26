США высылают из страны 60 российских дипломатов. Об этом на специальном брифинге сообщил представитель американской администрации, передает ТАСС.

Так, принято решение о высылке 48 сотрудников посольства и 12 членов постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, будет власти США приняли решение закрыть российское генкосульство в Сиэтле.

Дипломаты должны покинуть страну в течение недели.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Великобритания выслала 23 российских дипломата в качестве санкции за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.