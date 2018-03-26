Украинские пограничники задержали российское судно из Керчи

Корабль морской охраны украинских пограничников задержал российское рыболовецкое судно "Норд". Инцидент произошел 25 марта в 15 милях от украинского берега. Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения проверочных и процессуальных действий, сообщает Госпогранслужба Украины.

На борту находился экипаж из 10 человек, все они - жители Керчи. Украинская сторона не признает их российское гражданство и собирается "устанавливать личности задержанных". Материалы по данному факту направлены в СБУ и прокуратуру.