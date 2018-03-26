В Челябинске бывший оперуполномоченный, пообещавший трудоустроить в полицию за 80 тысяч рублей и два iPhone, получил условный срок

В Челябинске бывшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции приговорили к условному сроку за мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

В мае 2016 года он пообещал потерпевшей за 80 тыс. рублей, а также два мобильных телефона Iphone стоимостью 20 тыс. рублей каждый трудоустроить ее дочь на службу. Не намереваясь выполнять принятых на себя обязательств, подсудимый похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

В этот же период, не обладая полномочиями, пообещал знакомому за 8 тыс. рублей сделать ему лицензию на приобретение, а также разрешение на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия. Похищенным имуществом подсудимый также распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый признал вину в полном объеме и возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно с испытательным сроком на 4 года.