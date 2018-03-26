В УГМК отметили снос екатеринбургской телебашни поеданием торта

Сотрудники УГМК отпраздновали взрыв телебашни "торжественным полдником". На своих страницах в соцсетях сотрудники радостно публикуют фотографии торта, украшенного свечами, с хэштегами #моябашня, #доброта, #подвелиитоги.

На фотографиях видно, что рядом с тортом в виде телебашни стоит танк с российским флагом, а на других фото начальник пресс-службы УГМК Алексей Свалов с улыбкой на лице разрезает торт.

Ранее на своей странице в Facebook замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина предлагала всем желающим взять осколки телебашни.

"Народ, охрана по просьбе пресс-службы УГМК набрала несколько мешков осколков и готова вынести каждому желающему на память по кусочку бетонной трубы. Заодно и на вывозе мусора РВС сэкономит", - написала она.

Отметим, что осколками телебашни уже торгуют в интернете, предлагают купить бетонные куски символа города от 100 руб. до 5 тыс. руб.