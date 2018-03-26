Проект ледовой арены, которую построят на месте екатеринбургской телебашни, будет готов лишь к концу 2018 года

Проект ледовой арены, которая может появиться на месте демонтированной телебашни в Екатеринбурге, планируется завершить к концу 2018 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор АО "Ледовая арена" Даниил Крицкий, сообщает ТАСС.

По его словам, уже 15 мая завершится основной комплекс работ по демонтажу. Что же касается арены, то до конца года планируется завершить проектирование объекта.

Начальник отдела №4 компании "РВС", которая проводила демонтаж башни, Алексей Тарахович отметил, что сейчас для сноса оставшегося 30-метрового основания понадобится специальная техника.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню, простоявшую в центре города 30 лет и ставшую одной из главных достопримечательностей и непременным элементом городского ландшафта. В 9 утра 24 марта взрыв в нижней части башни обрушил строение, упавшее в сторону реки. На этом месте УГМК построит ледовую арену.

За несколько дней до взрыва гендиректор УГМК Андрей Козицын признался, что концепции ледовой арены еще нет. Для многих горожан осталась непонятной такая спешка в демонтаже достопримечательности.