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Новости
26.03.2018 16:08 Мск (18:08 Екб)
общество | Пермский край
МФЦ в Пермском крае станут еще ближе к жителям
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(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Сегодня, 26 марта, состоялось очередное заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Прежде, чем перейти к повестке заседания, губернатор Пермского края Максим Решетников, остановился на теме допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов. Вначале этого года вступил в силу новый административный регламент, по которому машины, перевозящие опасные грузы, должны прикладывать 2 новых документа: свидетельство о типе цистерны и свидетельство о перечне грузов, которые могут быть в ней перевезены. В связи с тем, что федеральное Министерство транспорта не определило порядок выдачи этих документов, а без них ГИБДД не может выдавать допуски, с завтрашнего дня будет действовать прежний регламент перевозки опасных грузов.

Одной из ключевых тем, рассмотренных на Совете, стало предоставление услуг многофункциональных центров (МФЦ) для малого и среднего бизнеса, в том числе создание специальных окон для оказания таких услуг.

По информации Пермского краевого МФЦ, в регионе выстроена масштабная сеть МФЦ – 53 филиала, более 200 территориальных подразделений. Особое направление в их работе – помощь субъектам малого и среднего бизнеса: как новичкам, так и уже "вставшим на ноги".

Глава Прикамья отметил, что краевые власти понимают, что поддержка нужна всем представителям бизнеса: "Понимаем, что и тем, и другим нужна поддержка, поэтому ищем новые формы для оперативного и качественного оказания услуг в формате одного окна. Чтобы экономить время и снижать издержки, связанные с какими-либо административными процедурами, помогать в поиске нужной информации".

За прошлый год юридическим лицам оказано более 350 000 услуг, при этом перечень функций МФЦ продолжает расти. В своем докладе министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов рассказал о наиболее востребованных услугах МФЦ: "Наиболее востребованными являются услуги по регистрации прав на объекты недвижимости и регистрация новых хозяйствующих субъектов.  Кроме того, высокой популярностью пользуется государственная услуга по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции. В 2017 году этой услугой воспользовались 1316 заявителей, что составляет 1% от заявителей по всем видам услуг для бизнеса".

В настоящее время рассматривается возможность увеличения количества бизнес-окон в муниципальных образованиях. Особое внимание предлагается уделить предпринимателям, осуществляющим деятельность в монотерриториях.

Сами предприниматели отмечают быструю работу сотрудников МФЦ и их высокий уровень осведомленности по оказываемым услугам. Директор ООО "СП-Карсоновское" Олег Гвылев добавил, что предприниматели часто подают заявки на предоставление краевых субсидий. Для этого каждый раз им приходится ездить в краевой центр, что влечет за собой существенные транспортные расходы. Поэтому бизнесмен попросил рассмотреть возможность дополнения функционала МФЦ еще и приемом документов на получение господдержки.

Также на Совете рассмотрели вопрос о развитии сферы торговли и общественного питания на территории Пермского края.

По итогам 2017 года оборот общественного питания в крае превысил 23 млрд. рублей, что сопоставимо с уровнем 2016 года и свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли общепита.

Как отметил министр промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья Алексей Чибисов, по состоянию на 1 января 2018 года доля продукции пермских производителей составляет 19 %. При этом объем поставок продукции предприятий Пермского края с 2015 года неуклонно растет в среднем на 2 % в год, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности местных производителей.

В своем докладе директор гипермаркета "Карусель" в Перми Елена Кириллова отметила, что особенность пермского рынка заключается в высоком спросе на свежую продукцию местных производителей. В связи с этим ритейлер скорректировал перечень предлагаемых продуктов в пользу местных товаров. Помимо этого, для поддержания пермских сельхозпроизводителей часть парковки перед гипермаркетом "Карусель" будет отдана под размещение ларьков.

Свое мнение о внешнем виде нестационарных торговых объектов (ларьков) озвучил генеральный директор публичного акционерного общества "Пермская научно-производственная приборостроительная компания", президент регионального объединения работодателей "Сотрудничество" Алексей Андреев. По его словам, важно регулировать внешний облик торговых точек, так как это то, что видят жители края каждый день. Кроме того, он добавил, что важно учесть опыт европейских стан в оформлении новогодних ярмарок.


26.03.2018 16:08 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
18:08 Екб


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МФЦ в Пермском крае станут еще ближе к жителям
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