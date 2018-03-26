В Тюменской области в огне погибли двое детей

Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно



Губернатор Воробьев и мэр Собянин



Власти района и города



Никто не виноват, мусор сам копится



