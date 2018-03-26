Защита Савченко обжаловала ее арест

Защита арестованной Надежды Савченко подала апелляцию на ее арест. Об этом сообщил адвокат Виктор Чевгуз. Он отметил, что апелляция будет рассмотрена "через два-три дня".

По его мнению, в отношении Савченко "оказывается политическая расправа", "из шести эпизодов пять написаны под копирку", а подозрение является необоснованным.

"Судья в своем постановлении сослался на показания четырех сотрудников. Это незаконно, поскольку показания, данные свидетелями на досудебном расследовании следственному прокурору, не являются доказательствами по делу, пока они не дадут такие показания в суде", – подчеркнул Чевгуз.

Он считает, что суд не учел того, что Савченко содержит мать преклонного возраста и работает в Верховной раде.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Рада сняла с Савченко неприкосновенность и разрешила арестовать. Ее задержали прямо в здании Рады. Савченко подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Ей грозит вплоть до пожизненного заключения. На суде она объявила голодовку.