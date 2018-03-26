В Кемерово опознаны 17 погибших в результате пожара. Среди них - восемь детей

Из 17 опознанных на данный момент жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово - восемь детей.

В здании школы, где расположен штаб, вывесили список опознанных по состоянию на 19.00 местного времени (15.00 мск). В списке пока 17 человек, среди которых восемь детей, передает РИА Новости с места событий.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что количество погибших детей точно можно будет сказать только после поднятия и опознания тел всех 64 погибших.