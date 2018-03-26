Сотрудники МЧС обследовали четыре этажа сгоревшего торгового центра в Кемерове

Сотрудники МЧС России и следователи обследовали четыре этажа торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где произошел пожар: для проведения поисковых работ определены шесть участков. Об этом шла речь на оперативном селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова, который находится на месте происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в настоящее время проводится проверка помещений здания на устойчивость перекрытий. Для фиксации конструкций задействованы два строительных крана. Владимир Пучков сообщил, что все работы ведутся с соблюдением мер безопасности.

"Среди спасателей, пожарных и других специалистов, работающих на месте происшествия, пострадавших нет", - сказал он.

При этом министр сообщил, что в завалах торгового центра происходит тление, из-за чего возникло задымление.

"К сожалению, в результате наличия многослойных перекрытий, тления в завалах, оно перешло в активную фазу. Осуществляется проливка термоточек, которые были выявлены пожарными ранее", - отметил Пучков.

Министр также подчеркнул, что всем пострадавшим и родственникам погибших должна быть оказана адресная конкретная помощь.

Напомним, по последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека.