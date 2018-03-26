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Новости
26.03.2018 15:38 Мск (17:38 Екб)
экономика | В России
В Госдуму внесен проект закона о цифровой экономике
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цифровая экономика, котировки, монета (2017) | Фото: Glob-news.com

В Госдуму внесен законопроект о цифровой экономике. Авторами выступили спикер "нижней палаты" Вячеслав Володин и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Парламентарии предложили внести поправки в Гражданский кодекс РФ, которые закрепляют базовые положения, позволяющие регулировать правоотношения в "цифровой экономике", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госдумы.

Документ создает условия для исполнения сделок в цифровой среде и обеспечивает защиту гражданам и юридическим лицам по таким сделкам. Предлагается ввести понятие "цифровое право", под которым предлагается понимать совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), удостоверяющих права объекты гражданских прав: вещи, имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Создание цифровых прав, сфера их использования и особенности оборота будут определяться отдельными законами, разрабатываемыми с участием Банка России, Минфина и Минэкономразвития.

Также предлагается ввести понятие "цифровые деньги" ("криптовалюта"), однако проект не признает их законным средством платежа. В перспективе цифровые деньги смогут использоваться в качестве платежного средства, но только в случаях и на условиях, которые будут устанавливаться в законодательстве.

Проектом устанавливается, что выражение лицом своей воли с помощью электронных или других технических средств будет приравнено к простой письменной форме сделки. Для исполнения сделок с цифровыми правами предлагается ввести правило, что факт совершенного компьютерной программой исполнения сделки не оспаривается.

"Это будет действовать во всех случаях, за исключением вмешательства в действие программы. Так, после идентификации пользователей в системе дальнейшее их поведение подчиняется алгоритму компьютерной программы, организующей сеть. Лицо, "покупающее" тот или иной виртуальный объект (цифровое право), получит его автоматически при наступлении указанных в пользовательском соглашении обстоятельств. К примеру, некое лицо является обладателем цифрового права на бокс с алмазами, имеющий индивидуализирующий его номер и хранящийся у профессионального хранителя", - прокомментировал Павел Крашенинников.

цифровая экономика, доллар, криптовалюта, биткоин, валюта, евро(2018)|Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

Законопроектом регулируется сбор и обработка значительных массивов обезличенной информации ("big data"), для чего в Гражданский кодекс вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации, расширяется понятие базы данных, а также закрепляется, что согласно интересам сторон сделки, договором может предусматриваться обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам.

Положения законопроекта предлагается ввести в действие без правил об обратной силе.

Принятие законопроекта, как отмечают авторы в пояснительной записке, "позволит не только закрепить отправные гражданско-правовые нормы для регулирования оборота цифровых прав и цифровых денег, для совершения и исполнения сделок в так называемой цифровой среде, но и позволит решить целый ряд других задач". В частности, будет обеспечена судебная защита прав обладателей от злоупотреблений, будут устранены условия для легализации полученных преступным путем доходов и финансирования терроризма. Более того, включение цифровых прав в число объектов гражданских прав создаст правовую основу для построения системы норм о налогообложении таких объектов или деятельности по их созданию и обороту.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика", которая определяет базовые направления развития до 2024 г.

Другие новости по темам: цифровая экономика, Вячеслав Володин, Павел Крашенинников, цифровое право, криптовалюта, big data
26.03.2018 15:38 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.02.2018 18:59 Мск
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В Госдуму внесен проект закона о цифровой экономике
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