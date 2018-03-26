Мэрия Когалыма требует у окружного фонда "Жилище" отремонтировать плохо построенный дом

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Когалыма требует от окружного фонда "Жилище" за свой счёт устранить дефекты в доме №19 по улице Бакинская, который возводила организация, передает корреспондент Накануне.RU.

В иске говорится, что в 2011 г. комитет заключил с фондом три контракта, каждый из которых подразумевал покупку квартиры в указанном доме. "Жилище" обязался построить здание и подготовить его к вводу в эксплуатацию, а мэрия – заплатить за квартиры и получить их в собственность. Позднее выяснилось, что фонд некачественно сделал свою часть работ. При осмотре квартир оказалось, что в них гораздо холоднее, чем должно быть. Это случилось из-за плохого соприкосновения створок окна с профилем и промерзания нижнего края внутренней стены температурного шва. Комитет подал иск. Заседание состоится 24 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Арбитражного суда автономии.

Напомним, ранее фонд с таким же названием, учрежденный администрацией Советского района, стал одной из причин серьезных разногласий. В частности, экс-главе муниципалитета Сергею Удинцеву вменяют незаконный перевод организации 21 млн руб.