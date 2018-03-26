Великобритания начала арест российского имущества "сомнительного происхождения"

Власти Великобритании в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля выдали ордера на арест российского имущества "сомнительного происхождения", сообщил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

"Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно начал действовать новый закон. Наша цель - обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - цитирует Уильямсона РИА Новости.

Как сообщалось, члены Палаты общин парламента Великобритании призвали обязать иностранных граждан, связанных с политикой, раскрыть принадлежащее им недвижимое имущество на территории страны, а также объяснить происхождение средств на его покупку.

Напомним, осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия Скрипаль были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию.