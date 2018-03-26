За склонение несовершеннолетних к сексу и наркотикам курганец получил 16 лет в колонии строгого режима

В Кургане 28-летний мужчина осужден за склонение несовершеннолетних девушек к употреблению наркотиков, а также за секс по обоюдному согласию с девочкой-подростком.

Злоумышленник с октября 2016 по январь 2017 года склонял четверых несовершеннолетних девушек к употреблению различного рода наркотических средств, демонстрируя их употребление личным примером - все происходило дома у обвиняемого, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Мужчина собственноручно вводил в руку внутривенно инъекцию наркотического вещества несовершеннолетней - кроме того, зная, что одна из девушек не достигла шестнадцатилетнего возраста, систематически по обоюдному согласию вступал с ней в половую связь.

Курганцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.