Протестующие в Коломне выдвинули ультиматум властям

Активисты, перекрывшие дорогу мусоровозам на полигон "Воловичи" под Коломной, предъявили ультиматум властям.

Они согласны выпустить порожние грузовики при условиях, что глава города Денис Лебедев и начальник управления администрации Коломны по информационной политике Ирина Дмитриева дадут опровержение своего интервью, в котором говорил о политическом характере акции и заявлял будто дорога была перекрыта всего на два с половиной часа. Кроме того, протестующие требуют допустить для освещения событий Коломенское телевидение.

Чтобы не расходиться, жители Коломны сменяют друг друга на дороге посменно. Сообщается, что мусоровозы вместо "Воловичи" направляются в Луховицы, что, в свою очередь, обостряет обстановку уже там, передаёт информагентство Infox.

Как сообщало Накануне.RU, недовольство местных жителей вызывает то, на что свалку, предназначенную для нужд города, стало свозиться избыточное количество мусора, а также планы построить вблизи Коломны новый полигон.