На Среднем Урале по материалам полиции осуждены лжегазовики

Сегодня суд города Первоуральска огласил приговор организованной группе лжегазовиков, обвинявшихся в мошенничестве по предварительному сговору.

Двое мужчин и женщина под видом установки дополнительного газового оборудования обманули 19 пожилых людей на территории Свердловской области и Пермского края на общую сумму 125 тыс. руб. Судья Наталья Чистякова в присутствии государственного обвинителя Натальи Роготневой признала их виновными и отправила за решетку на общий срок 23,5 года, об этом Накануне.RU проинформировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, злоумышленники действовали под видом сотрудников газовой службы, предлагая населению установку сигнализатора загазованности. Для большей убедительности ими была приобретена внешне схожая с одеждой сотрудников газовой службы форма, а также розетки с таймером, сигнализаторы загазованности, купон-заказы и квитанции.

Уголовное дело расследовалось опытным следователем ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области капитаном юстиции Михаилом Козиным.