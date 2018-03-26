Кабмин выделит по 1 млн рублей семьям погибших при пожаре в Кемерове

Семьям погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове правительство РФ выплатит по 1 млн рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда правительства, в соответствии с существующими правилами.

До конца дня по поручению Медведева будут подготовлены все нормативные решения, "чтобы люди могли получить эти средства, как можно быстрее".

Он также напомнил, что администрация Кемеровской области также выплатит 1 млн рублей из регионального бюджета родственникам погибших.

Как заверил глава кабмина, всем семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Медведев начал совещание с соболезнований родственникам и близким погибших. "В Кемерове произошла страшная трагедия: пожар унес жизни десятков людей, самое страшное, что погибли дети, много детей… Конечно, наши мысли сейчас с семьями всех погибших. Боль, которую они переживают, представить себе просто невозможно", - сказал премьер.

"От правительства Российской Федерации хотел бы принести искренние соболезнования, это действительно страшное горе, огромная утрата не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны", - добавил Медведев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Следственный комитет доложил о первых результатах расследования трагедии в Кемерове. К настоящему моменту из-под завалов сгоревшего торгового центра извлекли 58 тел погибших. Пока сообщается о гибели 64 человек.