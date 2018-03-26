В Екатеринбурге задержан мужчина, который грабил пенсионеров, предлагая донести сумки

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали предполагаемого грабителя, который подозревается в нападении на пожилых женщин в районе Уралмаша.

Как сообщили Накануне.RU пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, установлено, что с февраля по март 2018 года неизвестный мужчина грабил старушек под предлогом оказания помощи.

Ранее 86-летняя женщина обращалась в полицию с заявлением о краже. В подъезде одного из домов на Проспекте Космонавтов мужчина предложил донести ей сумки, а сам забрал вещи и скрылся.

Злоумышленник был объявлен в розыск месяц назад, а накануне его задержали. Мужчина признал вину. Также он признался, что причастен еще к шести противозаконным действиям.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет колонии.