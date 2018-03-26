В Челябинске бизнесмен задолжал свои работникам 36 млн рублей

В Челябинске руководство предприятия "Резерв" не платило зарплату своим сотрудникам.

Возбуждено уголовное дело - установлено, что с октября 2017 года по январь 2018 года руководством предприятия допущена задолженность по выплате заработной платы перед 301 сотрудником в сумме более 36 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению. Принимаются меры по восстановлению нарушенных прав потерпевших.