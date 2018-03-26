В Донбассе объявлено очередное "бессрочное перемирие" с 30 марта

Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации в Донбассе договорилась об очередном прекращении огня. Об этом говорится в заявлении группы, размещенном на сайте ОБСЕ.

"Трехсторонняя контактная группа... подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени", - говорится в заявлении.

Новый договор предполагает: применять дисциплинарные меры за нарушения режима прекращения огня; отказаться от наступательных действий и разведопераций; не применять ответный огонь; не размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и поблизости.

Как заявил в полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, новое перемирие дает новую надежду на стабилизацию ситуации в Донбассе в преддверии праздника Пасхи.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 2 марта стороны конфликта объявили о новом "полном и бессрочном перемирии" с 5 марта.