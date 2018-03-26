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Отставание от графиков строительства пермского зоопарка ликвидируют к концу лета
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Энергетики &quot;Пермэнерго&quot;, выездное заседание, строительство зоопарка в Перми (2017) | Фото: mrsk-ural.ru

Строительство пермского зоопарка разделено на две очереди и четыре этапа. Сейчас идет завершение первого этапа строительства. Первая очередь строительства будет завершена к концу лета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Конкурсные процедуры по отбору подрядчика на этот отрезок работ состоятся в апреле. На данный момент отставание по первому этапу строительных работ составляет порядка 80 дней, и оно сокращается. Планируется, что полностью отставание будет ликвидировано в конце лета - к моменту завершения первой очереди.

По словам представителя главного подрядчика "РЖД-Строй", количество строителей и техники увеличено, работы ведутся в несколько смен.

В рамках первой очереди строительства зоопарка возведут экспозиции "Обитатели гор", "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Страна обезьян и тропический рай", "Африканская саванна", административные здания, здания ветеринарной лечебницы. Предполагается, что зоопарк сможет принимать порядка 500 тыс. человек в год. Одновременно в нем смогут находиться 1140 человек.

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26.03.2018 15:53 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:53 Екб


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