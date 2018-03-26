Двух крымских чиновников оштрафовали за вычисление криптовалюты на рабочем месте

Суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам аппарата Совета министров республики Крым. Их обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском Следственном комитете, в 2016-2017 годах чиновники, находясь в здании Совета министров республики Крым, осуществили установку программного обеспечения для вычисления блоков криптовалюты "биткоин" на системных блоках и ноутбуках, после чего организовали процесс вычисления блоков криптовалюты для последующего получения личной прибыли. При помощи электронного кошелька Webmoney ими была произведена конвертация вычисленных с помощью ЭВМ аппарата Совета министров республики Крым блоков криптовалюты в российские рубли на общую сумму более 15 тысяч рублей.

"Согласно заключению специалистов объем электроэнергии, потребляемой ЭВМ аппарата Совета министров республики Крым, которые были задействованы обвиняемыми в процессе вычисления криптовалюты, составил 11124 кВт, что привело к оплате за потребленную электроэнергию денежных средств на общую сумму более 57 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемые возместили причиненный ущерб в полном объеме", - отметили в ведомстве.

Киевским районным судом Симферополя уголовное дело прекращено с назначением меры уголовно-правового характера обвиняемым в виде судебного штрафа на сумму 30 тысяч рублей каждому.