Губернатор Прикамья приказал проверить безопасность всех мест массового скопления людей в крае

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Прикамья Максим Решетников из-за трагедии в Кемерово поручил проверить все места массового скопления людей в крае, передает корреспондент Накануне.RU.

"Предлагаю проверить, как обстоят дела с безопасностью в торговых центрах и других местах массового скопления людей в Пермском крае. В первую очередь, надо взять на контроль те объекты, где раньше уже выявлялись нарушения. Если будут плановые проверки, обращайтесь в прокуратуру. Предлагаю не ждать федерального поручения", - приводит пресс-служба правительства края слова губернатора.

Отметим, пермяки в Instagram Решетникова призывают губернатора проверить местные ТЦ.

"В наших торговых центрах действительно такая же ситуация. На днях была в "Новой Столице" и хотела подняться по лестнице, дверь для выхода на неё была заперта. Сталкиваюсь с этим не в первом центре", - пишет Ольга Ибатуллина.

Ее поддерживает землячка Ольга Камалетдинова.

"По "Новой Столице" согласна: один лифт, один очень узкий эскалатор и лестницы закрыты очень давно. А на самом верхнем этаже – "Детский мир", игротека, все для детей. А на крыше здания до сих пор идут строительные работы, видела сварку", - пишет пермячка.

Напомним, по последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека.