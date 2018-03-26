Парламентарии и полицейские Свердловской области будут работать сообща

На ближайшем заседании регионального парламента планируется рассмотреть проект соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Законодательным собранием и Главным управлением Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области.

Как сегодня пояснил Накануне.RU председатель комитета Заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, документ в основном касается нормотворчества.

Так, региональный парламент берет на себя обязательства при рассмотрении законодательных инициатив, связанных с правопорядком и общественной безопасностью, направлять документы в областное ГУ МВД с тем, чтобы там могли с ними знакомиться заранее.

"А в Главном управлении МВД по Свердловской области есть много аналитических материалов, которые зачастую остаются вне нашего поля зрения при подготовке соответствующих проектов законов, касающихся деятельности полиции, - отметил депутат. – В соответствии с соглашением эти документы мы сможем запрашивать и получать – никаких запретов со стороны МВД не будет".