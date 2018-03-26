Сергей Половников занял пост ГФИ по Пермскому краю

Пост главного федерального инспектора по Пермскому краю занял Сергей Половников. Ранее он работал в аналогичной должности в Нижегородской области.

Половников временно будет исполняющим обязанности ГФИ, так как еще проходит процедуру согласования на пост, сообщил заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Алексей Сухов во время официального представления нового ГФИ в заксобрании края. Сухов отметил, что Половников работал в органах внутренних дел, служил в ФСКН.

Бывшего ГФИ Игоря Цветкова Сухов и губернатор Пермского края Максим Решетников поблагодарили за работу.