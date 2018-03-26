Из-под завалов сгоревшего ТЦ в Кемерове извлекли 58 тел

58 тел погибших извлекли из-под завалов сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

Он отметил, что число погибших не изменилось. Ранее сообщалось о гибели 64 человек.

В зоне ЧС остаются шесть человек, добавил министр. "Визуального контакта с ними нет. Известно, что они находятся в зоне ЧС", - сказал Пучков. Спасатели продолжают работу на шести участках.

На данный момент опознаны 17 погибших, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

Глава Минздрава Вероника Скворцова уточнила, что общее число госпитализированных в результате пожара выросло до 12 человек. Всего за помощью после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", таким образом, обратились 52 человека, передает "Интерфакс".

Ранее Следственный комитет доложил о первых результатах расследования трагедии в Кемерове.