В Алтайском крае перевернулся автобус

В Алтайском крае перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Белокуриха – Новокузнецк", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 16 часов местного времени на 40 км автодороги "Бийск – Мартыново – Ельцовка".

"Предварительно установлено, что водитель 1964 года рождения, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту "Белокуриха – Новокузнецк", не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообшении.

В автобусе находились 36 пассажиров, в результате аварии имеются пострадавшие. "В настоящее время с ними работают сотрудники скорой медицинской помощи. Инспекторы ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.