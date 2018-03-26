Стало известно, как будут выглядеть общежития ТюмГУ на месте природного оврага. Опасения тюменских экологов подтвердились

В распоряжении корреспондента Накануне.RU оказался возможный эскиз проекта студенческих общежитий в Тюмени.

Напомним, что ранее Накануне.RU уже подробно писало о ситуации вокруг строительства общежитий. Примечательно, что словесное описание проекта, полученное ранее от нашего источника, совпадает с визуальным эскизом. На изображении видно, что уникальный природный лог реки Тюменка не сохраняется.

Тюменская общественность выступает против уничтожения уникального рельефа. По мнению урбанистов и экологов, естественный лог реки Тюменка – это не просто "грязная яма", а природный памятник. На этой территории уже много лет проходят тематические фестивали, один из которых посвящен местным уникальным рельефам.

Ранее представители ТюмГУ заявили, что ни о каком строительстве не знают, однако главный архитектор Тюменской области Сергей Шустов в одном из своих заявлений в СМИ пояснил, что речь идет о строительстве общежитий именно для этого вуза.

Также стоит добавить, что эскизный проект официально нигде не публиковался, более того, тендер на строительство общежитий не размещался. По оценке специалистов, общая цена проекта может достигнуть 1 млрд руб., так как проект предполагает еще и дополнительную подземную парковку на 500 мест, а само общежитие будет рассчитано на 1 тыс. человек. Победу в конкурсе на возведение дорогостоящего комплекса наблюдатели пророчат тюменской компании "Мостострой-11".