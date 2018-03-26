Видео начала пожара в кемеровском ТЦ: огонь распространялся по этажу молниеносно

В Сети появилась запись с камеры наблюдения, расположенной в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, на которой запечатлен момент начала пожара.

Видеозапись длится 36 секунд. Согласно тайм-коду на видео, пожар вспыхнул около 16 часов 25 марта. Мощный огонь мгновенно распространяется по детской зоне торгового комплекса, после чего в общий коридор начинают выбегать люди.

Вскоре помещение заволакивает густым черным дымом. "Больше всего поражает, как быстро это все случилось," - отмечается в комментарии под видео.

Напомним, по последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека. В СК уже подтвердили, что серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.