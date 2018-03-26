В трех муниципалитетах Челябинской области будут проведены взрывные работы на реках

В Челябинской области начались подрывы льда в целях подготовки к весеннему паводку. Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил его заместитель Олег Климов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Впереди период, когда начнется обильное таяние снега, прошу обеспечить готовность всех экстренных служб к половодью. Необходимо выполнить все меры для безопасного пропуска паводковых вод, мы должны исключить ситуации, которые могут угрожать здоровью и жизни южноуральцев", – поручил губернатор.

"Паводок будет в пределах средних многолетних значений. Мы планово работаем, и сумеем защитить людей и территории от паводка", – обозначил Олег Климов.

В местах, где прогнозируются заторы льда, будут проведены взрывные работы, чернение и распиловка. Взрывные работы пройдут в Варненском, Ашинском и Брединском районах, превентивные работы по искусственному ослаблению льда, в том числе с использованием методов чернения в Октябрьском, Ашинском районах, распиловки в Троицком городском округе.

В целях оперативного реагирования на угрозу и возникновение ЧС спланирована группировка сил и средств общей численностью 9 тыс. 456 человек, 1 тыс. 893 единиц техники, 126 единиц плавсредств, 4 воздушных судна.