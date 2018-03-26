На Южном Урале будут судить бывших железнодорожников и экс-полицейского за кражу дизельного топлива

На Южном Урале возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших работников железной дороги, а также бывшего сотрудника полиции - их подозревают в краже дизельного топлива.

В феврале этого года подозреваемые тайно похитили дизельное топливо объемом не менее 605 литров, слив его с топливных баков нескольких тепловозов, принадлежащих локомотивному депо Карталов, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.