Главе СКР доложили о первых результатах расследования трагедии в Кемерово

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей в городе Кемерово, где произошел пожар в торговом центре.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, Бастрыкину доложили о первых результатах расследования. На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого - сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

"Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях. Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз", - добавила Светлана Петренко.

Напомним, по последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека.