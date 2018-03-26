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"Борзой директор" нижнетагильского завода останется до лета под домашним арестом
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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила продлил домашний арест учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денису Кокорину на три месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Арест был продлён до 26 июня.

Денису Кокорину предъявлено окончательное обвинение. Ему инкриминируется "Частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации", "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы", "Мошенничество в особо крупном размере, совершённое с использованием своего служебного положения" и "Сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам.

Напомним, скандал вокруг нижнетагильского завода разгорелся после визита в Екатеринбург Владимира Путина - в начале июля. О проблемах на предприятии в ходе "прямой линии" рабочие сообщили президенту, а он во время визита в Свердловскую область уведомил о происходящем врио губернатора Евгения Куйвашева, используя в отношении руководства завода такие слова, как "борзота", "дерзость" и "хамство". Копившиеся месяцами и годами проблемы начали решаться в срочном порядке - были возбуждены уголовные дела, а деньги для выплаты были изысканы.

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26.03.2018 14:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:20 Екб


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"Борзой директор" нижнетагильского завода останется до лета под домашним арестом
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