Общественник из Екатеринбурга: Кинотеатр "Темп" снесли "под шумок", пока все смотрели на падающую башню

Екатеринбургский общественник, председатель областного отделения ВООПИиК Олег Букин, считает, что кинотеатр "Темп" снесли под шумок в один день с демонтажем телебашни. Такая спешка, по мнению Букина, обусловлена тем, что 15 марта общественники заявили "Темп" на включение в реестр объектов культурного наследия.

Напомним, 24 марта в Екатеринбурге была снесена телебашня, а сразу после – кинотеатр "Темп". Новость о сносе башни привлекла к себе внимание многих горожан, поэтому на старинный кинотеатр на Уралмаше никто не обратил внимания.

По мнению Олега Букина, те, кто хотел избавиться от здания бывшего кинотеатра, просто побоялись, что его признают памятником.

"Когда они узнали об этом (о подаче заявления на включение в реестр ОКН, - прим.), то захотели поскорее избавиться от проблемы, пока кинотеатр не получил статус памятника", - поделился своим мнением Букин с Накануне.RU.

Также он отметил, что снос здания начался с самой важной его части – парадного фасада.

"Первым делом они начали сносить парадный фасад, колонны и другие важные архитектурные элементы здания, чтобы загадить его, ведь тогда он бы точно не был признан историческим памятником", - утверждает общественник.

По его словам, работники очень быстро установили забор вокруг здания и сразу же приступили к демонтажу. Но, как известно, процесс по сносу объектов должен осуществляться в течение определенного времени. После установки специального ограждения должна пройти как минимум неделя. Никого не оповестив о сносе здания, работники говорили прохожим, что перекрывают проход в кинотеатр якобы от бомжей.