Общественник из Екатеринбурга: Кинотеатр "Темп" снесли "под шумок", пока все смотрели на падающую башню

в этот день
26.03.18
16:09
В Екб.18:09
Студенты МГУ, протестующие против фестиваля болельщиков, обратились к спонсорам ФИФА
В Екатеринбурге взорвали телебашню. ФОТО, ВИДЕО
Жители Коломны перекрыли дорогу из-за мусорных свалок
Главное
СКР: При начале пожара сотрудник ЧОП отключил систему оповещения

Тема дня
Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Виталий Монкевич: Торги нефтяными фьючерсами в юанях – очередной этап укрепления национальной валюты КНР На Шанхайской бирже стартовали торги нефтяными фьючерсами в юанях. Торги на азиатской площадке запустил швейцарский Glencore, однако источники в крупных энергетических компаниях заверяют, что правительство КНР дало указание китайским игрокам торговать предложенной маркой.
26.03.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Максим Шевченко показал видео с безусым Павлом Грудининым
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
"Колумбайн" по-шадрински. В зауральской школе ученица из пистолета расстреляла своих одноклассников
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 262

Общественник из Екатеринбурга: Кинотеатр "Темп" снесли "под шумок", пока все смотрели на падающую башню
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

кинотеатр &quot;Темп&quot;, снос (2018) | Фото: Марсель Шаихов, vk.com/inburg

Екатеринбургский общественник, председатель областного отделения ВООПИиК Олег Букин, считает, что кинотеатр "Темп" снесли под шумок в один день с демонтажем телебашни. Такая спешка, по мнению Букина, обусловлена тем, что 15 марта общественники заявили "Темп" на включение в реестр объектов культурного наследия.
Читайте также:

Напомним, 24 марта в Екатеринбурге была снесена телебашня, а сразу после – кинотеатр "Темп". Новость о сносе башни привлекла к себе внимание многих горожан, поэтому на старинный кинотеатр на Уралмаше никто не обратил внимания.

По мнению Олега Букина, те, кто хотел избавиться от здания бывшего кинотеатра, просто побоялись, что его признают памятником.

"Когда они узнали об этом (о подаче заявления на включение в реестр ОКН, - прим.), то захотели поскорее избавиться от проблемы, пока кинотеатр не получил статус памятника", - поделился своим мнением Букин с Накануне.RU.

Также он отметил, что снос здания начался с самой важной его части – парадного фасада.

"Первым делом они начали сносить парадный фасад, колонны и другие важные архитектурные элементы здания, чтобы загадить его, ведь тогда он бы точно не был признан историческим памятником", - утверждает общественник.

По его словам, работники очень быстро установили забор вокруг здания и сразу же приступили к демонтажу. Но, как известно, процесс по сносу объектов должен осуществляться в течение определенного времени. После установки специального ограждения должна пройти как минимум неделя. Никого не оповестив о сносе здания, работники говорили прохожим, что перекрывают проход в кинотеатр якобы от бомжей.

Другие новости по темам: кинотеатр, темп, Екатеринбург, телебашня, снос телебашни, Олег Букин
26.03.2018 14:18 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:18 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.03.2018 11:58 Мск
Депутат Госдумы "назвал виновных" в уничтожении кинотеатра "Темп" в Екатеринбурге

Ранее 25.03.2018 10:17 Мск
Кинотеатр "Темп" снесли в Екатеринбурге

Ранее 24.03.2018 09:20 Мск
В Екатеринбурге вслед за башней сносят кинотеатр "Темп"








Добавить комментарий:

Общественник из Екатеринбурга: Кинотеатр "Темп" снесли "под шумок", пока все смотрели на падающую башню
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+