Сборные Ямала и Аляски разделили первое место по количеству золотых медалей на Арктических играх

Команда спортсменов из Ямало-Ненецкого автономного округа завоевала 51 золотую медаль, разделив по этому показателю первое место в зачете со сборной Аляски. А вот в общем медальном зачете регион занял четвертое место, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Больше всего медалей в копилку сборной принесли биатлонисты, которые выступали на лыжах и на снегоступах. На их счету 20 медалей высшего достоинства. Кроме того, 13 золотых медалей выиграли фигуристки, 12 – теннисисты, четыре – представители арктического многоборья и две – бегуны на снегоступах.

Также спортсмены из ЯНАО завоевали 38 серебряных медалей и 20 бронзовых. В общем итоге у ямальцев 109 медалей. Уступили ямальцы только более многочисленным командам Альберты, Юкона (Канада) и Аляски. Для сравнения: сборная Ямала состояла из 70 атлетов, а сборная Аляски из 241.

Отметим, уникальность Арктических зимних игр заключается в том, что помимо популяризации спорта вообще и спорта коренных малочисленных народов Севера в частности большое внимание уделяется сохранению и развитию традиционной культуры северных народов. С культурными традициями Ямала участников соревнований знакомил известный ансамбль селькупской песни "Мачит коймы". Ямальские артисты выступали ежедневно на протяжении всего времени Игр. Кроме того, они стали участниками гала-концерта в городе Форт Смит.

Напомним, Арктические зимние игры проходили в городах Хей Ривер и Форт Смит (Канада) с 18 по 24 марта.