Пескова спросили об отсутствии Тулеева на месте пожара в Кемерове

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о наличии у Кремля претензий к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву из-за ситуации с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня".

"Вы знаете, вопрос совершенно некорректный", - заявил Песков. Журналисты спросили у пресс-секретаря, есть ли к губернатору Кемеровской области претензии в связи с тем, что он, как сообщают СМИ, не приехал на место трагедии, передает РИА Новости.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Ларисы Деменевой, кортеж Тулеева не приехал, "чтобы не затруднять подъезд спасательных служб к торговому центру". Об этом главу Кузбасса попросил глава МЧС Владимир Пучков.

Сам Пучков подтвердил, что приезд чиновников на место ЧП мог бы осложнить спасательную операцию. "Если вы обратили внимание, никого лично из руководителей в зоне проведения поисково-спасательных работ не было. Чтобы они не мешали выполнению профессиональных задач. Это была моя просьба. Потому что зона ЧС жестко нормирована и требует соблюдения всех нормативных решений", - заявил он в ходе брифинга журналистам (цитата по Life.ru ).

Поведение губернатора возмутило пользователей соцсетей. Некоторые из них предположили, что Тулеев при желании мог бы добраться до места трагедии и пешком.

Ранее стало известно,что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева. При этом степень родства девочки с главой Кузбасса не уточняется.

Напомним, родственники пропавших и пострадавших при пожаре обвинили местных чиновников в бездействии.