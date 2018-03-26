На Среднем Урале увеличено вознаграждение за сдачу незарегистрированного оружия

в этот день
26.03.18
14:25
В Екб.16:25
Студенты МГУ, протестующие против фестиваля болельщиков, обратились к спонсорам ФИФА
В Екатеринбурге взорвали телебашню. ФОТО, ВИДЕО
Жители Коломны перекрыли дорогу из-за мусорных свалок
Главное
Двери в кинозалы сгоревшего в Кемерове ТЦ были закрыты

Тема дня
Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Виталий Монкевич: Торги нефтяными фьючерсами в юанях – очередной этап укрепления национальной валюты КНР На Шанхайской бирже стартовали торги нефтяными фьючерсами в юанях. Торги на азиатской площадке запустил швейцарский Glencore, однако источники в крупных энергетических компаниях заверяют, что правительство КНР дало указание китайским игрокам торговать предложенной маркой.
26.03.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Максим Шевченко показал видео с безусым Павлом Грудининым
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
"Колумбайн" по-шадрински. В зауральской школе ученица из пистолета расстреляла своих одноклассников
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 254

На Среднем Урале увеличено вознаграждение за сдачу незарегистрированного оружия
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

Жителей Среднего Урала, содержащих без соответствующего разрешения оружие и боеприпасы, призывают добровольно сдать его за вознаграждение. По поручению главы региона Евгения Куйвашева с 2018 года значительно увеличен размер денежной выплаты за гражданскую сознательность тем уральцам, которые добровольно сдадут незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в рамках областной госпрограммы по обеспечению общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года предусмотрена процедура добровольной сдачи незарегистрированного оружия. Мониторинг состояния деятельности в сфере профилактики правонарушений в регионе показал, что с момента принятия программы реальная стоимость оружия значительно выросла как на легальном, так и на нелегальном рынках, и не соответствует уровню компенсации. В связи с этим было принято решение с текущего года увеличить размер вознаграждения на 30%. Так, на сегодняшний день максимальная выплата за сданное боевое стрелковое ружье составляет около пяти тысяч рублей.

По словам министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева, весомое повышение стоимости выплаты – почти на треть – за сдачу оружия и боеприпасов позволит вовлечь большее число уральцев в процесс декриминализации оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в сферу профилактики правонарушений на территории региона.

За время действия программы жителями области было сдано около пяти сотен единиц вооружения. В ведомстве уточнили, что среди сдаваемого оружия чаще всего встречаются такие виды, как охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье, газовые пистолеты, предназначенные для самообороны, боевые ружья, гранаты, мины, а также взрывчатые вещества, в том числе порох.

Свердловчанам, желающим сдать незарегистрированное боевое или охотничье оружие, необходимо обратиться с заявлением в отделение полиции того муниципального образования, в котором они проживают. При этом в случае добровольной явки и сдачи незаконно хранящегося оружия, обратившийся, помимо полученного денежного вознаграждения, освобождается от уголовной ответственности за данное правонарушение.

Другие новости по темам: оружие, вознаграждение, Средний Урал
26.03.2018 14:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:18 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На Среднем Урале увеличено вознаграждение за сдачу незарегистрированного оружия
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+