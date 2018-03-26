На Среднем Урале увеличено вознаграждение за сдачу незарегистрированного оружия

Жителей Среднего Урала, содержащих без соответствующего разрешения оружие и боеприпасы, призывают добровольно сдать его за вознаграждение. По поручению главы региона Евгения Куйвашева с 2018 года значительно увеличен размер денежной выплаты за гражданскую сознательность тем уральцам, которые добровольно сдадут незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в рамках областной госпрограммы по обеспечению общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года предусмотрена процедура добровольной сдачи незарегистрированного оружия. Мониторинг состояния деятельности в сфере профилактики правонарушений в регионе показал, что с момента принятия программы реальная стоимость оружия значительно выросла как на легальном, так и на нелегальном рынках, и не соответствует уровню компенсации. В связи с этим было принято решение с текущего года увеличить размер вознаграждения на 30%. Так, на сегодняшний день максимальная выплата за сданное боевое стрелковое ружье составляет около пяти тысяч рублей.

По словам министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева, весомое повышение стоимости выплаты – почти на треть – за сдачу оружия и боеприпасов позволит вовлечь большее число уральцев в процесс декриминализации оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в сферу профилактики правонарушений на территории региона.

За время действия программы жителями области было сдано около пяти сотен единиц вооружения. В ведомстве уточнили, что среди сдаваемого оружия чаще всего встречаются такие виды, как охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье, газовые пистолеты, предназначенные для самообороны, боевые ружья, гранаты, мины, а также взрывчатые вещества, в том числе порох.

Свердловчанам, желающим сдать незарегистрированное боевое или охотничье оружие, необходимо обратиться с заявлением в отделение полиции того муниципального образования, в котором они проживают. При этом в случае добровольной явки и сдачи незаконно хранящегося оружия, обратившийся, помимо полученного денежного вознаграждения, освобождается от уголовной ответственности за данное правонарушение.