Дубровский поручил провести проверки в объектах с массовым пребыванием людей после трагедии в Кемерово

Губернатор Борис Дубровский поручил провести детальную проверку состояния пожаробезопасности в объектах с массовым пребыванием людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор подчеркнул, что трагедия в Кемерово должна стать горьким уроком для всех должностных лиц, от кого зависит пожарная безопасность людей и объектов.

"Поручаю своему заместителю Олегу Климову, с участием всех ответственных лиц и органов, при активном содействии глав администраций провести на территории области детальную проверку состояния пожаробезопасности в объектах с массовым пребыванием людей. Особое внимание – на проверку состояния и работоспособности противопожарной сигнализации. Всех учащихся и воспитанников дошкольных учреждений, а также их родителей, нужно дополнительно проинформировать об элементарных правилах поведения в экстремальных ситуациях, прежде всего – при пожарах и задымлениях помещений", - сообщил он.

Борис Дубровский отметил, что необходимо обязать владельцев всех ТРК обеспечить надлежащим образом пожарную безопасность и эвакуацию посетителей в случае ЧС.

Также глава региона поручил связаться с министерством здравоохранения Кемеровской области и при необходимости организовать всю необходимую помощь.

Отметим, что аппаратное совещание губернатора сегодня началось с минуты молчания. От имени южноуральцев Борис Дубровский направил соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией.