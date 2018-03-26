"Рост ВВП в 3-4% реален": На МЭФ обсудят перспективы ускорения экономического роста

На Московском экономическом форуме обсудят возможности изменения экономической политики и ускорения экономического роста. Предпосылки для этого создали состоявшиеся 18 марта выборы президента РФ. Об этом заявил научный руководитель Института Экономики РАН Руслан Гринберг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЭФ.

По мнению академика, Россия способна существенно ускорить темпы роста в случае проведения структурных реформ. Ученый раскритиковал курс в экономической политике государства, целями которого являются таргетирование инфляции и контроль уровня безработицы в стране. По его мнению, результатом такого курса являются застой и перманентное кризисное состояние. Реальным показателем для развития страны являются темпы роста ВВП на уровне 3-4%.

"На Московском экономическом форуме мы предлагаем сменить курс. Нужно рисковать: инвестировать в развитие, финансировать конкретные проекты, прежде всего, инфраструктурные – скоростные железные дороги, автомобильные магистрали высокого качества. Россия нуждается в амбициозных проектах. Если не рисковать в текущей ситуации, мы обречены на нулевые темпы роста. Учитывая, что весь мир развивается, отставание России только увеличится", - заявил Гринберг.

Как подчеркнул академик, риторика власти уже меняется, но важной задачей является недопущение застоя. В такой ситуации бездействие становится опаснее любого действия, заключил Гринберг.

Напомним, 3-4 апреля в столице состоится шестой Московский экономический форум, в ходе которого промышленники, предприниматели и учёные обсудят курс экономической политики, альтернативный тому, что проводится в жизнь нынешним правительством.