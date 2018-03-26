Черчесов рассказал, почему не вызывает Аршавина в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему в национальную команду не приглашается полузащитник Андрей Аршавин.

"Надо всегда отдавать должное этому футболисту, который блестяще играл за сборную, иногда выдавал даже гениальные матчи. Все идет, все меняется. Андрей играет у себя в команде, неплохо выступает в Казахстане. Я с ним не разговаривал, но видел его тренировки в Турции, хотя он даже не узнал об этом. Но такая ситуация. Болельщикам уважение, что помнят наших футболистов, но мы приняли решение, что у нас молодая команда. Я был бы рад, если бы ему лет на десять было меньше. Убежден, что команде он бы пригодился", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

Напомним, в прошлом году Аршавин не исключал, что скоро может завершить игровую карьеру.