В Свердловской области за подачу списков "с запасом" партии будут снимать с выборов

Депутаты комитета свердловского парламента по вопросам законодательства и общественной безопасности одобрили поправку в статью 47 Избирательного кодекса региона в части выдвижения партийных списков на выборах в заксобрание и местные думы, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам первого заместителя регионального парламента Виктора Шептия, эти изменения обусловлены требованиями федерального законодателя. Так, если партия или общественное движение внесли в свои списки больше кандидатур, чем предусмотрено мандатов, то такая партия (организация) снимается с выборов - речь идет о списках в одномандатных или многомандатных оргугах.

Председатель комитета Владимир Никитин пояснил Накануне.RU, что потенциальным участникам выборов придется с особой тщательностью готовить списки кандидатов перед подачей документов в избирком, чтобы их не сняли с дистанции.

Отметим, что изменения в закон "Об избрании органов местного самоуправления" в части возможности отмены прямых выборов главы Екатеринбурге будут рассмотрены уже в четверг, 29 марта, другим профильным комитетом заксобрания - по региональной политике и развитию местного самоуправления.