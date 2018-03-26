Губернатор Ямала провел ряд кадровых перестановок в органах исполнительной власти округа

В органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа произошли кадровые перестановки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин назначил руководителя представительства округа в Курганской области. Им стала заместитель руководителя этого представительства Елена Рудовская. К своим обязанностям она приступит с 27 марта. Прежний руководитель Курганского представительства Валерий Рязанов уходит на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста нахождения на государственной гражданской службе. Структуру он возглавлял с 1999 г.

Также губернатор назначил представителя главы региона в Надымском районе. Им стал экс-полковник юстиции Дмитрий Кожухов. К своим обязанностям представитель главы региона приступил с сегодняшнего дня. До назначения Дмитрий Кожухов возглавлял Новоуренгойский следственный отдел на транспорте Уральского Следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

До определения и окончательного утверждения кандидатуры эта территория наряду с муниципальным образованием Новый Уренгой была успешно закреплена за представителем губернатора округа Натальей Рябченко. За год ее кураторства в Надымском районе была обновлена управленческая команда главы района, с высоким результатом пройдены выборные кампании.