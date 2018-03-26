Путин из-за пожара в Кемерово отменил вручение премий в Кремле

Президент России Владимир Путин из-за трагедии в Кемерово перенес церемонию вручения премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Мероприятие состоится, предположительно, в конце следующей недели, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в воскресенье Путин постоянно получал информацию о начале спасательных работ, тушению пожара, выразил соболезнования. Также соболезнования выразили в администрации президента, передает РИА Новости со ссылкой на слова Пескова.

Возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. По последним данным, 64 человека погибли. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.