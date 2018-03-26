В Югре компания оштрафована на миллион за взятку едой главе театра "Барабашка"

В Нижневартовске компания "Конкорд" оштрафована за взятку едой, алкоголем и услугами официантов, передает корреспондент Накануне.RU.

Следователи выяснили, что директор и единственный учредитель "Конкорда" за счет средств компании незаконно предоставляла главе театра кукол "Барабашка" еду, алкоголь и официантов в период его досуга. В ответ компания собиралась пользоваться частью здания театра на особых условиях: без конкурса, согласия собственника и арендной платы.

Организация стала фигурантом дела. Суд оштрафовал компанию на 1 млн руб. Директор попал под "уголовку".