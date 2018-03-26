Прокурорам во всех регионах поручено проверить торгово-развлекательные центры

Из-за трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" генеральная прокуратура начала проверку подобных объектов по всей стране сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Первый заместитель генпрокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. В ходе этих проверок прокурорам во всех регионах страны поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения. В случае выявления нарушений закона незамедлительно должны быть приняты исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение.

Пожар, унесший жизни как минимум 64 человек, начался вчера в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Его тушение продолжается, до сих пор тление в завалах переходит в активную фазу.