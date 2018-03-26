В Челябинской области определили общественные территории для благоустройства

В Челябинской области подведены итоги рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства. В 2018 году будет благоустроено 41 общественное пространство в 19 городах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.

"В выборе общественных пространств для благоустройства поучаствовало более 814 тысяч южноуральцев. Мнение людей услышано. В ближайшее время во всех городах и районах Челябинской области начнут подготовительную работу к благоустройству этих территорий", – рассказал министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин.

На благоустройство в этом году направят 1 млрд 54 млн рублей.

В Челябинске благоустроят парки "Никольская роща", "Северо-Западный", "Плодушка", детский парк им. В.В. Терешковой, детский парк "Алое поле", сквер по улице Богдана Хмельницкого, сквер имени Колющенко, а также прогулочную зону по улице Университетская Набережная.

В Магнитогорске объектом для благоустройства выбран парк "Экологический".